Hoewel er nog geen officieel besluit is genomen over het vaccineren van (groepen van) kinderen in de leeftijd van vijf tot en met elf jaar, wordt eind volgende maand al wel de eerste voor kinderen bestemde levering van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech verwacht. Het gaat om 42.000 doses met een aangepaste kinderdosering, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond aan de Tweede Kamer.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij nieuws rondom coronavaccins

De Gezondheidsraad verwacht eind volgende week met een advies te komen over het vaccineren van kinderen die tot een medische risicogroep behoren. Daarna neemt De Jonge een besluit. Het RIVM werkt vooruitlopend hierop al aan scenario's voor de vaccinatie van de kinderen.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder deze week dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig en effectief is voor kinderen van vijf jaar of ouder. Eerder werd het gebruik van het vaccin al goedgekeurd voor iedereen van twaalf jaar of ouder.

Verder heeft De Jonge via de gezamenlijke inkoopprocedure van de Europese Commissie een reservering geplaatst voor de anti-COVID-19-pillen Paxlovid van Pfizer en Lagevrio van MSD. Deze pillen voorkomen volgens de fabrikanten dat mensen die positief zijn getest op het coronavirus uiteindelijk ernstig ziek worden. Het EMA moet de geneesmiddelen nog wel goedkeuren.