De avond na de coronapersconferentie lijkt in het hele land zonder ongeregeldheden te zijn verlopen. De politie hield aanvankelijk rekening met onaangekondigde demonstraties, ongeregeldheden en mogelijke rellen na de persconferentie van vrijdag waarin de coronamaatregelen opnieuw werden aangescherpt.

Een woordvoerder van de politie zei vrijdagmiddag tegen NU.nl dat de politie was voorbereid "op al dan niet aangekondigde demonstraties".

De gemeente Den Haag kondigde kort voor het begin van de coronapersconferentie een noodbevel af voor het centrum. Een lawaaiprotest van zo'n honderd mensen verliep echter zonder problemen. In Amsterdam werd het Mercatorplein en omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied door burgemeester Femke Halsema. Dat geeft de politie de mogelijkheid om iedereen in het gebied preventief te fouilleren. Ook daar verliep de avond zonder ongeregeldheden.

Vrijdag hield de politie in het hele land meerdere mannen aan omdat ze via sociale media en WhatsApp-groepen opriepen om te gaan rellen. Het ging onder meer om een zeventienjarige jongen uit Zeist, een vijftienjarige jongen uit Lopik en drie mannen van 28, 31 en 46 jaar uit die Utrechtse plaats. Zij zijn aangehouden op verdenking van opruiing en het aansporen tot geweld. Verder waren er aanhoudingen in het Limburgse Herkenbosch, Hilversum en Beverwijk.

Noodverordeningen in Limburgse gemeenten

Uit vrees voor nieuwe rellen zijn voor dit weekend in de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein noodverordeningen ingesteld. Dat gebeurde na de rellen van afgelopen weekend en oproepen op sociale media om ook dit weekend in Geleen te gaan rellen. De noodverordeningen gelden tussen vrijdag 12.00 uur en maandag 8.00 uur.

Vorige week ontaardde een coronaprotest in Rotterdam tot een ware veldslag in het centrum. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. Het bleek het startsein voor rellen in verschillende andere steden, waaronder Groningen, Enschede en Roermond.