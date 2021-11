De GGD verwacht dat 85 passagiers uit de twee vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika besmet zijn met het coronavirus. Het is nog niet duidelijk of het hier ook gaat om de nieuwe besmettelijke Omicron-variant. In de twee KLM-toestellen zaten zo'n zeshonderd passagiers.

De personen die positief zijn getest worden nu ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel "op of nabij Schiphol", aldus de GGD-woordvoerder. Mensen met klachten moeten daar zeven dagen verblijven. Reizigers die geen gezondheidsklachten hebben of krijgen moeten vijf dagen blijven.

Ook de reizigers die vrijdag een negatieve testuitslag krijgen, moeten vijf dagen in thuisquarantaine en zich daarna opnieuw laten testen.

Bij de positief geteste reizigers moet nog worden onderzocht of het gaat om de nieuwe, mogelijk besmettelijkere variant die in Zuid-Afrika werd ontdekt. Dat moet later blijken uit vervolgonderzoek door de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De regering gaf de GGD Kennemerland vrijdagochtend de opdracht om de passagiers van de twee vluchten uit Zuid-Afrika te testen op het coronavirus. Hiervoor werden speciale teststraten ingericht op Schiphol. De passagiers werden in de tussentijd gescheiden van andere reizigers op de luchthaven. Het ging om reizigers op vluchten uit Kaapstad en Johannesburg.

"Inmiddels zijn voldoende resultaten binnen om een prognose te doen en informatie te delen over de uitslagen", aldus een woordvoerder vrijdagavond. "Op dit moment zijn 110 uitslagen bekend. Hiervan zijn 15 uitslagen positief en 95 uitslagen negatief. Op basis van deze resultaten verwachten wij een vindpercentage van 13,6 procent. Dat betekent dat we rekening houden met circa 85 positieve coronatesten in totaal."

Vluchten vanuit zuidelijk Afrika zijn sinds vrijdag 12.00 uur verboden vanwege de opkomst van de nieuwe coronavirusvariant. De landen Botswana, Eswatini (voorheen bekend als Swaziland), Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika zijn toegevoegd aan de lijst met landen met een zeer hoog risico.