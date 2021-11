Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven vrijdag weer een persconferentie waarin ze coronamaatregelen aanscherpten. In dit artikel beantwoorden we vragen die jullie via ons reactieplatform NUjij instuurden.

Waarom wil dit kabinet het aantal ic-bedden niet uitbreiden tot het Europees gemiddelde?

Het streven is naar het opschalen van de ic-bedden in het land naar 1.150. De Jonge zegt dat als het echt nodig is, dit zelfs 1.350 kunnen worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is namelijk een groot tekort aan personeel. Voor die mensen daadwerkelijk aan de slag kunnen op de ic, moeten ze eerst worden opgeleid. Daarnaast is er sprake van veel ziekteverzuim onder het zorgpersoneel.

Opschalen van de ic-bedden gaat momenteel ook te koste van zorg op andere afdelingen.

Overigens is het tekort aan personeel een universeel probleem. "Er is geen enkel land waar de druk op bedden niet gevoeld wordt", zei Armand Girbes, hoogleraar intensivecaregeneeskunde aan het Amsterdam UMC, eerder tegen NU.nl.

Krijgen scholen en kinderopvangcentra voor de docenten, leerlingen en medewerkers van de kinderopvang de zelftests weer vanuit de overheid?

De zelftests worden "zo snel mogelijk" via de school geleverd, maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdag bekend. Het kan wel even duren voor de tests er zijn: volgens het ministerie gaat het alleen in het basisonderwijs om zo'n 1,2 miljoen extra zelftests per week.

Het ministerie gaat nog uitwerken hoe het leveren van de zelftests precies in zijn werk zal gaan. Ze verwachten de scholen volgende week meer informatie te kunnen geven.

Hoe zit het met het hoger onderwijs? Ik hoor wel dat alle scholen openblijven met extra maatregelen voor basis- en middelbaar onderwijs, maar niks over hbo of universiteit.

In het mbo, het hbo en de universiteiten komen geen extra maatregelen. Daar golden namelijk al extra maatregelen ten opzichte van het basis- en middelbaar onderwijs, namelijk ene maximum van 75 studenten in een ruimte. Zij moesten ook al een mondkapje op als ze zich verplaatsten, en zijn ze gevraagd regelmatig een zelftest te doen.

Bij de GGD is de maximale testcapaciteit bereikt, wat wordt daaraan gedaan?

De GGD's hebben het al weken erg druk. De GGD's zijn druk bezig met het werven van mensen, maar dat gaat nog niet zo snel. De arbeidsmarkt is er niet naar om te kunnen voldoen aan de explosieve vraag naar personeel bij de GGD's, zei directeur van de koepelorganisatie GGD GHOR Jaap Eikelboom eerder deze maand.

Om de werkdruk iets te verlichten, werd deze week het advies voor het gebruik van zelftests aangescherpt. Niet-kwetsbare personen mét COVID-19-achtige klachten wordt binnenkort aangeraden om eerst thuis een zelftest te doen. Als die positief is, dan moet die persoon alsnog naar de GGD voor een controletest.

Een andere maatregel die werd getroffen is dat het nu mogelijk is om GGD-medewerkers een vast contract aan te bieden als ze drie tijdelijke contracten hebben gehad. Daarmee kan de organisatie ervaren krachten langer inzetten.

Mogen contactsporten (zonder 1,5 meter afstand) overdag nog wel?

Ja. Alle amateursporten mogen tussen 5.00 en 17.00 uur beoefend worden.

117 Rutte kondigt maatregelen aan: 'In principe is alles gesloten na 17.00 uur'

Wat als de nu aangekondigde maatregelen niet het gewenste effect hebben? Gaan dan wél de scholen dicht?

De maatregelen gelden vooralsnog voor 3 weken. Op dinsdag 14 december volgt dan een nieuw 'weegmoment' waarin wordt gekeken of de huidige maatregelen kunnen worden opgeheven, verlengd moeten worden of misschien wel worden verzwaard. In dat laatste geval liggen alle maatregelen op tafel. Ook een schoolsluiting kan dan niet worden uitgesloten.