Hoewel het demissionaire kabinet vrijdag een reeks maatregelen aanscherpte, blijft het onderwijs open. Er gelden wel enkele maatregelen voor groepen (jonge) leerlingen. Dit is vanaf vandaag de situatie in het (basis)onderwijs.

Waarom het kabinet nieuwe maatregelen voor het onderwijs noodzakelijk acht Scholen zijn een grote bron van besmettingen. Buitenshuis worden relatief de meeste besmettingen naar scholen herleid.

Het aantal besmette jonge kinderen loopt ook snel op. In de afgelopen week ging het om 32.000 besmette vijf- tot en met veertienjarigen.

Dat komt neer op ruim een op de vijf besmettingen van het totale aantal (154.000).

Dit zijn de nieuwe regels in een notendop

Leerlingen en docenten vanaf groep 6 en scholieren in het voortgezet onderwijs moeten voortaan een mondkapje dragen op de gang. Als kinderen ergens gaan zitten, mag het mondmasker weer af.

Aan bovenstaande groepen wordt ook gevraagd om twee keer per week een zelftest te doen.

Scholen moeten looproutes aanbrengen. Ook tijdens eerdere coronagolven vroeg het kabinet dit aan scholen.

Ook kinderen onder de twaalf jaar blijven voortaan thuis met milde klachten.

De maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december.

Dit zijn de regels voor het basisonderwijs

In het basisonderwijs hoeven alleen personeelsleden 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Medewerkers én leerlingen blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij het coronavirus, zoals een milde neusverkoudheid of een snottebel. Ook laten zij zich testen bij de GGD.

Eerder mochten kinderen onder de twaalf jaar volgens het zogeheten 'snottebellenbeleid' nog wél naar school met lichte klachten. Zij moesten alleen thuisblijven in afwachting van een testuitslag of als ze in nauw contact waren geweest met een besmette persoon.

Docenten en leerlingen vanaf groep 6 wordt voortaan ook gevraagd om twee keer per week een zelftest af te nemen. Deze worden zo snel mogelijk geleverd aan scholen. Daarover overlegt het ministerie nog met het onderwijsveld.

Ten slotte wordt leerlingen gevraagd om zo veel mogelijk zelf naar school te komen. Ouders wordt verzocht buiten de school te blijven. Leerlingen volgen in school aangebrachte looproutes.

Dit zijn de regels voor het voortgezet onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs moeten personeelsleden en leerlingen voortaan mondkapjes dragen als zij zich door de school bewegen. Werknemers moeten ook 1,5 afstand houden tot elkaar, leerlingen hoeven dit niet.

Net zoals in het basisonderwijs krijgen ook in het voortgezet onderwijs leerlingen en medewerkers het advies om zichzelf twee keer per week te testen op het coronavirus. Scholen ontvangen hiervoor de zelftesten. Personen die volledig zijn ingeënt tegen COVID-19 zijn uitgezonderd van de regel. Je bent beschermd tegen COVID-19 als:

Je minstens twee weken geleden een tweede prik hebt gehad van Pfizer, Moderna of AstraZeneca

Je minstens twee weken geleden één prik hebt gehad met bovenstaande vaccins én je een herstelbewijs hebt.

Je minstens vier weken geleden geprikt bent met het Janssen-vaccin.

Je in het afgelopen half jaar bent hersteld van COVID-19.

Leerlingen en medewerkers blijven thuis als zij (milde) coronagerelateerde klachten hebben of als een huisgenoot positief test op corona. Die regels gelden zowel voor gevaccineerden als ongevaccineerden.

Voor niet- en deels geprikten geldt één extra regel: als zij in nauw contact stonden met iemand die later positief testte, gaan zij ook in quarantaine. Dus ook als die persoon geen huisgenoot is.

Dit zijn de regels voor het hoger onderwijs

Voor studenten in het hoger onderwijs zijn vrijdag geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Voor die studenten golden al de volgende maatregelen:

Tijdens het lopen door een gebouw draag je een mondkapje.

Maak gebruik van zelftesten.

Probeer met de fiets naar school te komen.

Blijf thuis bij klachten, ook als je gevaccineerd bent.

Ga in quarantaine als een huisgenoot, medestudent of collega positief is getest. Voor ongevaccineerden gelden ook quarantaineregels als andere nauwe contacten positief testten.

Voor hogescholen en universiteiten geldt één aanvullende regel: