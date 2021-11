De nieuwe coronavirusvariant die in het zuiden van Afrika rondwaart, is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempelt als 'variant of concern'. Eerste onderzoeksdata zouden bevestigen dat de virusvariant besmettelijker is dan andere zorgelijke virusvarianten.

Een 'variant of concern' is iets anders dan een 'variant of interest'. De nieuwe virusvariant viel eerst in de laatste categorie, die gebruikt wordt als een variant de aandacht heeft maar er nog te weinig bekend is. Volgens de WHO is de hogere besmettelijkheid van de nieuwe virusvariant nu bewezen. De experts maken zich daarom extra zorgen.

De nieuwe variant is goed op te sporen met huidige PCR-testen en er wordt verder onderzoek naar gedaan, meldt de WHO.

Volgens de Zuid-Afrikaanse gezondheidsminister Joe Phaahla is er "nog geen indicatie" dat de vaccins minder goed bescherming bieden tegen de nieuwe coronavirusvariant. Dat zei de minister op basis van voorlopig onderzoek, maar hij benadrukte wel dat er nog niet veel data beschikbaar zijn.

In het land raken steeds meer gevaccineerden besmet en loopt ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis snel op. Er worden echter vooral ongevaccineerden opgenomen, vertelden artsen die betrokken waren bij het onderzoek. Per vijf coronapatiënten zijn vier ongevaccineerd.

Virusvariant krijgt naam Omicron

De virusvariant krijgt de naam Omicron. Volgens de zorgexperts komt de virusvariant steeds vaker voor in alle provincies van Zuid-Afrika en andere landen.

Nederland en andere EU-lidstaten spraken eerder op de vrijdag al af om vluchten uit zeven landen in zuidelijk Afrika te weren. Het gaat volgens Brusselse bronnen om Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Eswatini. Op die manier willen landen de opmars van de nieuwe, verontrustende variant vertragen.

Overigens is het virus al in Europa gesignaleerd. In België is één besmetting met Omicron vastgesteld. Een mogelijk tweede geval wordt nog onderzocht. De besmette persoon was recentelijk in Egypte en Turkije geweest. Een link met zuidelijk Afrika zou er op het eerste gezicht niet zijn.