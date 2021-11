De complexen van de amateursportclubs moeten de komende drie weken om 17.00 uur sluiten. Dat heeft het demissionaire kabinet vrijdag besloten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames.

De maatregel gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 5.00 uur in voor zowel de binnen- als buitensport en duurt tot en met zaterdag 18 december. Voor de professionele sport geldt een uitzondering; profs mogen 's avonds wel trainen of wedstrijden spelen.

Georganiseerd buitensporten, zoals bootcamps, is na 17.00 uur wel toegestaan met maximaal vier personen (exclusief begeleider) en op 1,5 meter afstand. De regels worden op 14 december opnieuw beoordeeld.

De aanscherping van de openingstijden van de amateursport is een van de maatregelen die het kabinet neemt om het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen. Ook de horeca, niet-essentiële winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken en sportscholen moeten om 17.00 uur dicht.

Doordeweeks trainen is 's avonds onmogelijk

Door het overheidsbesluit is het voor veel amateursporters nagenoeg onmogelijk om doordeweeks te trainen. Velen staan na 17.00 uur op het trainingsveld omdat ze overdag werken. De wedstrijden op zaterdag of zondag kunnen wel in de huidige vorm gespeeld worden.

Het is nog onduidelijk of de competities ook doorgaan nu vele sporters doordeweeks niet kunnen trainen. De KNVB neemt daar volgende week een besluit over. De bond heeft de Tweede Kamer opgeroepen om de maatregel te bespreken.

Het kabinet besloot twee weken geleden al dat er geen publiek welkom is bij trainingen en wedstrijden in de amateursport. Sporten bleef wel toegestaan, al moesten sporters bij de ingang van een complex wel hun QR-code laten zien om aan te tonen dat ze gevaccineerd, getest of hersteld van corona zijn. Het coronatoegangsbewijs en het toeschouwersverbod blijven van kracht in de amateursport.