Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben vrijdag een reeks maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Deze regels gelden vanaf zondag 28 november om 5.00 uur tot in ieder geval zaterdag 18 december. De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Hieronder het overzicht.

Niet-essentiële sectoren moeten tussen 17.00 uur en 5.00 uur dicht

Vanaf zondag is er sprake van een avondlockdown: alle niet-essentiële sectoren moeten tussen 17.00 uur en 5.00 uur gesloten zijn. De avondlockdown geldt voor onder meer evenementen, restaurants, theaters en bioscopen. Professionele beoefening van kunst en cultuur mag wel na 17.00 uur, maar daarbij mag geen publiek aanwezig zijn.

Essentiële winkels, denk daarbij aan supermarkten en drogisterijen, blijven open tot 20.00 uur. Ook dienstverlening die als essentieel is aangemerkt, zoals een advocaat, een hypotheekadviseur of medische contactberoepen, kunnen hun normale openingstijden houden.

De avondlockdown geldt ook voor amateursport. Tussen 17.00 uur en 5.00 uur mogen er geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden. Een uitzondering geldt voor topsporters. Zij mogen wel trainen en wedstrijden spelen, maar dan zonder publiek.

Extra maatregelen in het onderwijs

Alle scholen en onderwijslocaties kunnen openblijven, maar wel heeft het demissionaire kabinet extra maatregelen aangekondigd die de virusverspreiding op deze plekken zo veel mogelijk moet voorkomen. Leerlingen vanaf groep 6 moeten mondkapjes dragen in de gang. Ook in middelbare scholen moeten leerlingen in de gang mondkapjes dragen.

In de scholen komen looproutes. Daarnaast raadt het kabinet leerlingen vanaf groep 6, docenten en het hele voortgezet onderwijs aan twee keer per week een zelftest te doen.

Straks moeten ook kinderen jonger dan twaalf jaar thuisblijven wanneer ze een lichte verkoudheid hebben. De kinderen moeten zich in dat geval ook laten testen bij de GGD. Het zogenaamde 'snottebellenbeleid' gold eerder alleen voor kinderen ouder dan twaalf jaar.

Mondkapje en 1,5 meter afstand ook verplicht in bioscoop en doorstroomlocaties

Niet alleen in het onderwijs moet het mondkapje vaker op. Ook op plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, zoals horeca, bioscopen en theaters, moeten mensen nu een mondkapje dragen én 1,5 meter afstand houden. Het mondkapje hoeft alleen op als je loopt.

De aanscherping geldt ook voor doorstroomlocaties. Dat betekent dat mensen op bijvoorbeeld beurzen afstand moeten houden en een mondkapje moeten dragen. In beide gevallen zorgt de aanscherping ervoor dat er minder mensen toegelaten kunnen worden.

Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven

Het kabinet benadrukt dat iedereen zo veel mogelijk moet thuisblijven. Mocht je op bezoek gaan bij iemand, of bezoek ontvangen, dan geldt het advies een zelftest te doen. Daarbij wordt ook gevraagd extra op te letten wanneer je contact hebt met iemand ouder dan zeventig jaar of een kind jonger dan twaalf.

Er gold al een dringend advies om thuis maximaal vier gasten te ontvangen. Daar wordt nu het advies om maximaal één huishouden op bezoek te ontvangen aan toegevoegd.

Het thuiswerkadvies wordt ook aangescherpt. Vanaf zondag geldt het advies thuis te werken. Mocht dat niet kunnen, dan moet op werk 1,5 meter afstand worden gehouden.

Ministerie start 'boosteroffensief'

De GGD, het RIVM en andere betrokkenen gaan een 'boosteroffensief' starten om zo snel mogelijk de boosterprikken toe te kunnen dienen. Daarmee moeten zo veel mogelijk ouderen nog voor het einde jaar hun extra coronaprik hebben gehad.

Niet-mobiele ouderen krijgen eerder een boosterprik aangeboden: in plaats van januari, zijn zij volgende week al aan de beurt.

Onder meer Defensie en studenten gaan helpen met het toedienen van de prikken.