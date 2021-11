De stadions in het betaald voetbal blijven zeker nog tot en met zaterdag 18 december leeg. Dat is twee weken langer dan eerder was bepaald.

Volg het nieuws rond het coronavirus op de voet Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Het demissionaire kabinet kondigde vrijdag op een persconferentie strengere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Het nieuwe beleid, met voor veel sectoren een 'avondlockdown' tussen 17.00 en 5.00 uur, gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 5.00 uur in en duurt voorlopig drie weken.

Voor de prof- en amateursport betekent dit dat er nog steeds geen toeschouwers welkom zijn bij wedstrijden. Die maatregel geldt al twee weken en was ingevoerd tot in elk geval volgende week zaterdag. Nu komen daar dus nog zeker twee weken extra bij.

Op zondag 19 december staat in De Kuip de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Het is nog niet duidelijk of er dan weer fans worden toegelaten bij sportwedstrijden. Op dinsdag 14 december weegt het kabinet of de maatregelen weer moeten worden verlengd.

SC Cambuur-FC Utrecht lag een paar minuten stil door vuurwerk in het stadion. SC Cambuur-FC Utrecht lag een paar minuten stil door vuurwerk in het stadion. Foto: Pro Shots

Onrust bij voetbalwedstrijden

Vorige week was het onrustig bij meerdere Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-duels. AZ-NEC, Heracles Almelo-Fortuna Sittard, SC Cambuur-FC Utrecht, FC Den Bosch-TOP Oss en Telstar-ADO Den Haag moesten tijdelijk worden stilgelegd omdat mensen het stadion binnendrongen en/of vuurwerk afstaken.

Het nog langer spelen zonder fans is een nieuwe domper voor de clubs, die door het gebrek aan publiek veel inkomsten mislopen. Veel clubs schreven over het boekjaar 2020/2021 een miljoenenverlies als gevolg van de coronamaatregelen. Eredivisie CV-directeur Jan de Jong zei in september dat de clubs vorig seizoen 50 tot 100 miljoen euro coronaschade hebben geleden.

Voetbalbond KNVB noemde het sluiten van de stadions twee weken geleden al "beleidsarmoede". "Het spelen voor publiek vormt de basis van het betaald voetbal en de voetballiefhebbers konden al anderhalf jaar niet of nauwelijks wedstrijden bijwonen."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie