De Zuid-Afrikaanse gezondheidsminister Joe Phaahla heeft vrijdag op een persconferentie laten weten dat er "nog geen indicatie" is dat de vaccins minder goed bescherming bieden tegen de nieuwe coronavirusvariant. Dat zei de minister op basis van voorlopig onderzoek, maar hij benadrukte wel dat er nog niet veel data beschikbaar zijn.

De coronavirusvariant, B.1.1.529, wordt door de wereldgezondheidsorganisatie WHO aangemerkt als 'variant of interest'. Dat betekent dat de variant de aandacht heeft, maar dat er nog niet veel over bekend is.

Dat benadrukte Phaahla vrijdag ook. Hoewel het erop lijkt dat de variant afwijkt van eerdere varianten, zijn er op dit moment nog geen signalen die erop wijzen dat de coronavaccins niet goed beschermen tegen ernstige ziekte bij deze mutatie.

Wel lijkt het erop dat de variant besmettelijker is. Zo raken meer gevaccineerden besmet. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in het land is opgelopen, maar het betreft vooral ongevaccineerden, zeggen artsen die betrokken zijn bij het onderzoek. Per vijf coronapatiënten zijn vier ongevaccineerd.

De minister noemde de reacties vanuit sommige landen, zoals het instellen van vliegverboden van en naar zuidelijk Afrika, "overtrokken". Onder meer Nederland stelde een vliegverbod in voor zuidelijk Afrika. "De reactie van sommige landen is compleet in strijd met de normen en waarden die de WHO hanteert." Een gevolg van deze paniekreactie is volgens Phaahla dat landen het straks minder snel laten weten als ze iets hebben aangetroffen.

Ook is nog niet duidelijk waar de variant precies zijn oorsprong heeft. "Dat de variant hier is aangetroffen, is geen bewijs dat hij hier is ontstaan", aldus Phaahla.