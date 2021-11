Demissionair premier Mark Rutte rekent zichzelf aan dat de boodschap van het kabinet onvoldoende overkomt. "Ondanks dat we mensen steeds opnieuw overtuigen van het belang van de maatregelen, slagen wij - ook ikzelf- daar minder goed in", zei hij tijdens de persconferentie.

"We dachten en hoopten van de zomer van de meeste maatregelen af te zijn. Maar de realiteit is heel anders, in de zorg is het weer alle hens aan dek. Ik zeg dit niet om onszelf vrij te pleiten van kritiek. Daar zijn we niet doof voor, en ongetwijfeld zal blijken hoe terecht die kritiek was. Er is geen manier om dit foutloos te doen", aldus Rutte.

Hoewel Rutte maandag nog de dringende oproep aan iedereen deed om de basismaatregelen beter na te leven, moet er nu, drie dagen later hard, ingegrepen worden. De premier noemde het opnieuw "een lastige boodschap". De nieuwe maatregelen blijven sowieso drie weken van kracht. Op 17 december maakt het kabinet opnieuw de balans op.

De "harde klap" die ze 12 november hoopten uit te delen, is een speldenprikje gebleken. Het effect van die maatregelen worden hopelijk dit weekend nog zichtbaar, maar "de cijfers zijn hoog, hoger, hoogst", moet ook Rutte vrijdag erkennen.

Het doet hem denken aan een jaar geleden, toen Nederland in december op slot ging. Wel is het grote verschil nu dat de meeste mensen inmiddels gevaccineerd zijn. "Tegen iedereen die twijfelt, zeg ik: haal die prik en bescherm jezelf en de mensen om je heen", riep de demissionair premier nogmaals alle Nederlanders op.

De Jonge: 'Dat we nu nog zo in de greep van het virus zouden zijn, hadden we niet verwacht'

Ook demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge erkende dat ze de situatie waarin Nederland nu zit niet hadden verwacht.

Twee weken geleden, tijdens de vorige persconferentie, sprak De Jonge nog over het willen "vertragen" van het virus door de inzet van de 3G-coronapas en de invoering van de 2G-coronapas. Hij wilde deze wetten zo snel mogelijk door de Tweede Kamer loodsen. Het was dit, óf mogelijk weer een lockdown.

De realiteit is nu totaal anders en dat schijnt ook doorgedrongen te zijn bij het kabinet. "We moeten als de ziekenhuisopnames te hoog worden, ingrijpen met lockdownachtige maatregelen om dat virus weer onder de duim te krijgen. Dat is niet anders. Dat is deze winter de realiteit", zei De Jonge.

De groep van 1,2 miljoen niet beschermde mensen kan de komende maanden nog leiden tot 3.000 tot 4.000 ic-opnames. Het kabinet verwacht dat iedereen die nog niet gevaccineerd is, na de winter het virus heeft gehad.

"Daarna moeten we kijken hoeveel corona ons nog parten gaat spelen. Er zijn al verschillende scenario's uitgewerkt en op al die scenario's moeten we een plan van aanpak ontwikkelen", zei De Jonge.