De Nationale Politie houdt rekening met onaangekondigde demonstraties, ongeregeldheden en mogelijk rellen na de persconferentie van vrijdagavond over een aanscherping van de coronamaatregelen. Een woordvoerder van de korpsleiding zegt dat de politie voorbereid is "op al dan niet aangekondigde demonstraties".

Politiebonden kondigden donderdag stiptheidsacties en werkonderbrekingen aan als statement tegen de chronische onderbezetting, te beginnen bij de mobiele eenheid (ME), maar die gaan niet direct in.

De politiebonden benadrukken vrijdagmiddag in een gezamenlijke verklaring: "Het is niet waar dat de inzetbaarheid van de politie dit weekend al minder groot zal zijn door vakbondsacties. Dat bericht doet de ronde via sociale media, maar is totaal ongegrond. De gisteren aangekondigde stiptheidsacties en werkonderbrekingen zullen binnen afzienbare tijd van start gaan, maar de voorbereidingen vragen nog enige tijd. Laat je dus niet misleiden door dit fake news."

In het gezamenlijke persbericht schrijven de politiebonden dat het korps "de inzetbare sterkte voor de komende dagen maximaal heeft opgeschaald". Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt dat de ME dit weekend volop inzetbaar is.

De gemeente Roermond liet vrijdagochtend in een reactie al weten voorbereid te zijn op mogelijke ongeregeldheden, en zal indien nodig opnieuw een noodverordening instellen. In de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein geldt vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur een noodverordening. Die werd ingesteld na oproepen tot rellen in onder meer Geleen vrijdagavond.

Politie hield al meerdere personen aan voor opruiing

De politie heeft al meerdere mannen aangehouden op verdenking van opruiing en het oproepen tot rellen. De verdachten riepen via sociale media en WhatsApp-groepen onder meer op om te gaan rellen in Lopik, Roermond en Utrecht.

De aangehouden verdachten van opruiing in Lopik zijn een vijftienjarige jongen en drie mannen van 28, 31 en 46 jaar uit die Utrechtse plaats. Een 22-jarige man uit Herkenbosch werd opgepakt omdat hij online opriep tot rellen in Roermond.

Een 32-jarige man uit Hilversum is aangehouden door de politie vanwege opruiing. Via sociale media zou hij onder meer hebben opgeroepen tot geweld tegen de politie en de overheid. Of de man ook opriep tot rellen is niet bekendgemaakt. De Hilversummer werd donderdagavond aangehouden en zit vast voor verhoor.

Verder werden er ook twee zeventienjarigen aangehouden, een uit Zeist en een uit Beverwijk. Beiden zouden op sociale media "dreigende en opruiende uitlatingen" hebben geplaatst, aldus de politie. De tiener uit Zeist riep daarbij op om vrijdagavond te gaan rellen in Utrecht. Hij werd donderdagavond aangehouden. De Beverwijkse jongere deed ook bedreigingen aan leden van het kabinet. Hij werd vrijdagochtend aangehouden in zijn woning.