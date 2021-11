Passagiers van twee KLM-vluchten die vrijdagochtend vanuit Zuid-Afrika zijn geland op Schiphol, worden vastgehouden in het vliegtuig. In overleg met de GGD worden zij op het coronavirus getest vanwege de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant die in het zuidelijke deel van Afrika is ontdekt.

GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het testen van reizigers op Schiphol. De inzittenden moeten allemaal een PCR-test ondergaan op Schiphol, laat een woordvoerder weten. De tests worden zo snel mogelijk geanalyseerd. De verwachting is dat tegen 16.30 uur iedereen getest is en dat alle uitslagen er rond 20.30 uur zijn.

De passagiers worden in de tussentijd gescheiden gehouden van andere mensen op Schiphol. De luchthaven is bezig "een tijdelijke opvanglocatie in het beveiligde gebied in te richten", aldus een woordvoerder. Zodra die gereed is, zullen de naar schatting van de woordvoerder "paar honderd passagiers" daar worden opgevangen zodat zij van boord kunnen.

Een van de vluchten kwam vanuit Kaapstad en is rond 10.30 uur geland in Amsterdam, de andere vlucht landde een half uur later en was afkomstig uit Johannesburg. Hoeveel reizigers er precies aan boord van beide vluchten zijn, is nog onbekend.

Vluchten uit Zuid-Afrika zijn sinds 12.00 uur verboden

Vrijdagochtend maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend dat vluchten vanuit zuidelijk Afrika vanaf vrijdag 12.00 uur verboden zijn. In dat deel van het continent is een nieuwe coronavirusvariant ontdekt die "reden tot zorg" is, aldus De Jonge.

De landen Botswana, Eswatini (voorheen bekend als Swaziland), Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika zijn toegevoegd aan de lijst met landen met een zeer hoog risico. De Jonge zei vrijdagochtend dat passagiers uit deze landen op Schiphol worden getest en in quarantaine moeten.