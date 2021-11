Horecagelegenheden in België moeten om 23.00 uur hun deuren sluiten. Daarnaast moeten discotheken en nachtclubs de komende twee weken dicht blijven. Dat heeft het Belgische Overlegcomité besloten, melden verschillende Belgische media vrijdag.

Naast de nieuwe beperkingen voor de horeca en de sluiting van nachtclubs heeft het Overlegcomité besloten dat er maximaal zes mensen aan een tafel in een café of restaurant mogen zitten. Ook zijn privéfeestjes de komende weken verboden. De maatregelen gaan naar verwachting zaterdag in.

Met de maatregelen hoopt België de nieuwe golf van coronabesmettingen te bedwingen. Net als veel andere Europese landen registreert België de laatste dagen recordaantallen coronabesmettingen.

De ziekenhuizen dreigen de toeloop van patiënten niet meer aan te kunnen en ook testcentra kunnen het werk niet meer aan. Ruim een week geleden werden de coronamaatregelen al aangescherpt, maar dat blijkt niet voldoende te hebben geholpen.

De Belgische regering houdt om 13.00 uur een persconferentie om de nieuwe maatregelen bekend te maken. Volgens omroep VRT bespreekt het Overlegcomité van de zes regeringen in het land sinds vrijdag 8.00 uur de nieuwe maatregelen.

Nog geen twee maanden geleden mochten de Belgische nachtclubs en discotheken na een sluiting van ruim anderhalf jaren juist weer open.