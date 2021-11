Nederland weigert sinds vrijdag vluchten uit landen in het zuiden van Afrika, omdat daar een nieuwe variant van het coronavirus rondgaat. Ook andere landen hebben een vliegverbod ingesteld. Dit weten we over deze mutatie van het virus.

Hoe heet de nieuwe variant?

Wetenschappers noemen deze vorm van het coronavirus B.1.1.529. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vernoemt de variant naar verwachting vrijdag naar een letter uit het Griekse alfabet. Dat deed het bij eerdere varianten ook al, zoals bij de betavariant en de deltavariant.

Is deze variant gevaarlijk?

Dat is lastig te zeggen. De WHO spreekt van een "variant of interest" - een variant die de aandacht trekt. Dat is vooral omdat er nog weinig over bekend is. De WHO doet de komende weken nog meer onderzoek.

Als het zorgwekkend wordt, merkt de WHO de variant aan als "variant of concern" - een zorgwekkende variant. Dat gebeurde eerder met de beta-, gamma- en deltavariant. Op de nieuwste variant is dat op dit moment nog niet van toepassing.

Volgens een woordvoerder van het RIVM is wel duidelijk dat deze variant afwijkt van eerdere vormen. Dat kan ertoe leiden dat deze vorm van het virus zich anders gedraagt.

Het is nog niet bekend of mensen er zieker van worden. Wel lijkt de nieuwste variant nog iets besmettelijker dan de deltavariant, die nu het meest voorkomt.

Waar komt de variant vandaan?

De meeste besmettingen met de nieuwe virusvariant zijn tot nu toe vastgesteld in Zuid-Afrika. De variant dook eveneens op in andere Afrikaanse landen, zoals Botswana, Zimbabwe en Namibië. Er zijn ook enkele gevallen gevonden in Hongkong.

Vrijdagmiddag maakte de Belgische minister van Volksgezondheid bekend dat de variant ook in België is waargenomen.

De variant ontstond mogelijk in Afrika, doordat daar nog niet veel mensen zijn gevaccineerd. Wanneer maar een klein deel van de bevolking antistoffen heeft, kunnen er makkelijker nieuwe varianten ontstaan.

Werken de vaccins ook tegen deze nieuwe variant?

Dat is nog niet zeker. Er is nog weinig onderzoek gedaan omdat de nieuwe variant nog niet veel voorkomt.

Het is bij elke nieuwe variant afwachten hoe goed de bestaande vaccins werken. Vaccins bleken eerder al wel goed te werken tegen nieuwe varianten, zoals de deltavariant.

Moeten Nederlanders zich zorgen maken?

Het RIVM is de nieuwe variant nog niet tegengekomen in Nederland. Volgens de woordvoerder worden de ontwikkelingen goed in de gaten gehouden, omdat de variant zich in Afrika snel lijkt te verspreiden.

Het RIVM denkt dat het "moeilijk" wordt om de variant buiten de deur te houden in Nederland. Mocht de variant in Nederland opduiken, kunnen we hem wel "gewoon opsporen, volgen en in de gaten houden".

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) omschreef de nieuwe mutatie als een "reden tot zorg". Hij benadrukte ook dat er nog veel onduidelijk is. De minister noemde het vliegverbod voor zuidelijk Afrikaanse landen "een maatregel uit voorzorg".

Wat wordt er gedaan om verspreiding te voorkomen?

Het Verenigd Koninkrijk stelde donderdagavond als eerste een vliegverbod in voor vluchten vanuit zuidelijk Afrika. Nederland deed vrijdagochtend hetzelfde.

Er gelden voorwaarden voor Nederlanders die willen terugkeren vanuit een land waarvoor het vliegverbod geldt. Zij moeten zich bij vertrek en aankomst laten testen. Bij thuiskomst moeten ze verplicht in quarantaine.

De Europese Commissie roept alle EU-landen ertoe op te stoppen met vliegen van en naar zuidelijk Afrika. Ook Japan en Australië denken erover om de grenzen te sluiten.