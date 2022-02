Aantal besmettingen op Caribische eilanden daalt flink

Het aantal coronabesmettingen op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk daalt flink. Als gevolg daarvan zijn alle eilanden bezig met versoepeling van de coronamaatregelen.



Op 16 januari waren er op Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba bij elkaar 16.930 actieve besmettingen met corona geregistreerd. Een week later, op 23 januari, waren dat 9.638 gevallen. Op zondag 6 februari ging het in totaal om 2.094 gevallen. Een daling van bijna 15.000 gevallen in drie weken.



Ook het aantal personen dat met corona is opgenomen in een ziekenhuis is flink gedaald. Van 113 patiënten op alle eilanden bij elkaar op 23 januari daalde het aantal naar 38 op 6 februari. Alle eilanden zijn op één of andere manier bezig met versoepeling van de maatregelen. Zo liet Aruba vorige week de testverplichting voor volledig gevaccineerde reizigers vervallen en verkortte Curaçao de avondklok.