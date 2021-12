Zuid-Afrika zegt over hoogtepunt vierde coronagolf te zijn

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben donderdag bekendgemaakt dat het hoogtepunt van de vierde coronagolf waarschijnlijk achter de rug is. Daarom wordt de avondklok, die van middernacht tot 4.00 uur duurde, weer opgeheven. Ook mogen bijeenkomsten tot duizend mensen binnen plaatsvinden, en zijn buitenevenementen tot tweeduizend bezoekers weer toegestaan.



"De snelheid waarmee het aantal besmettingen steeg, piekte en vervolgens weer daalde was duizelingwekkend", meldt Fareed Abdullah, onderzoeker bij South African Medical Research Council. "Een grote piek in het aantal sterfgevallen volgde niet op het grote aantal besmettingen, wat voorzichtige hoop biedt voor andere landen die momenteel worstelen met de omikronvariant."



Toch blijft er veel onzeker over de omikronvariant. De snelle daling van het aantal besmettingen zou ook het gevolg kunnen zijn van de feestdagen. Minder Zuid-Afrikanen hebben zich deze dagen laten testen. Ook zou het kunnen komen omdat veel inwoners van het land al immuniteit tegen het virus hebben opgebouwd. De vaccinatiegraad in de regio is hoog en Zuid-Afrika was al getroffen door eerdere corona-uitbraken, wat mensen mogelijk heeft beschermd tegen een ernstig ziekteverloop.