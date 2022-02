Parijse politie verbiedt truckersprotest

Het hoofd van de politie in Parijs heeft demonstraties met vrachtauto's en andere voertuigen in de stad verboden van 11 tot 14 februari. In Frankrijk zijn vrachtrijders onderweg naar Parijs om er zaterdag en zondag tegen de coronamaatregelen te demonstreren, naar het voorbeeld van de Canadese truckers die eind januari naar de hoofdstad Ottawa trokken met hun 'vrijheidskonvooien'. Woensdag vertrokken er vrachtauto's uit het zuiden, donderdag gaan er vooral in het westen betogers op pad naar Parijs en vrijdag komen betogers uit het noorden en oosten van het land.



Volgens de politie in Parijs is er helemaal geen betoging aangemeld en dreigen de aangekondigde acties de openbare orde te verstoren. De betogende vrachtrijders zouden het verkeer in het weekend willen blokkeren en maandag naar Brussel willen rijden om het protest daar voort te zetten. De vrachtrijders worden gewaarschuwd dat het blokkeren van een openbare weg kan worden bestraft met boetes tot 4.500 euro en een gevangenisstraf van twee jaar.



De autoriteiten vrezen dat de op sociale media ontstane protestbeweging van de vrijheidskonvooien de beweging van de 'Gele Hesjes' nieuw leven inblaast. Dat was eind 2018 een spontane volksopstand gericht tegen de hogere brandstofprijzen en de hoge kosten van het levensonderhoud in het algemeen. De beweging was zo massaal dat de regering van president Emmanuel Macron zich gedwongen zag een reeks maatregelen, zoals prijsverhogingen van diesel en benzine als onderdeel van het klimaatbeleid, weer in te trekken.