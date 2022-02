Ziekenhuis Curaçao voert vanaf maandag weer reguliere operaties uit

Vanaf maandag gaat het Curaçao Medical Center (CMC) weer reguliere operaties uitvoeren. Sinds 10 januari werden alleen acute en essentiële operaties uitgevoerd. Dat kwam door de hoog opgelopen werkdruk en personeelsuitval. Er staan inmiddels bijna 2000 mensen op een wachtlijst.



De werkdruk in het CMC was opgelopen omdat honderden medewerkers niet op de werkvloer konden verschijnen. Een groot deel van deze mensen zat vanwege COVID-19 in isolatie. Daarbij nam in de loop van januari het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis toe, met als grootste aantal 57 coronapatiënten op 24 januari, van wie zestien op de ic.



Dat aantal is langzaam gedaald. Donderdag lagen er nog 25 coronapatiënten in het CMC, van wie tien op de intensive care. In het CMC zijn inmiddels ook weer meer werknemers aan het werk en met Nederlandse steun zijn er verpleegkundigen en medici ingevlogen vanuit Amerika.



Het aantal besmette personen op Curaçao is in de afgelopen weken flink gedaald. Van 11.965 geregistreerde coronabesmettingen op 17 januari is het gedaald naar 1449 nu. In de afgelopen periode zijn wel relatief veel coronapatiënten overleden. Curaçao telt in 2022 al 53 overleden coronapatiënten. Tussen maart 2020 en eind december 2021 zijn in totaal 189 coronapatiënten overleden.