Testbewijs vereist voor reis naar Oostenrijk, behalve na boosterprik

Wie naar Oostenrijk wil moet nu naast een vaccinatie-, of herstelbewijs ook een negatieve coronatest kunnen overhandigen. Voldoet iemand niet aan de zogenoemde 2G+regel, dan moet die persoon in quarantaine. Er is een uitzondering voor mensen die al een boosterprik hebben gehad, zij mogen zonder testbewijs naar het land.



Zwangere vrouwen en mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd, zijn uitgesloten. Voor kinderen gelden speciale regels. Voor grenswerkers blijft de gebruikelijke 3G-regel in stand. Als zij niet gevaccineerd zijn kunnen ze met een negatieve coronatest wel het land in.



In Oostenrijk is inmiddels vijf weken een lockdown van kracht voor ongevaccineerden. In onder meer de horeca en skigebieden geldt de 2G-regel en is een negatieve test dus niet voldoende voor toegang. Voor niet-geprikte inwoners wordt de situatie tijdens de feestdagen versoepeld. Tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling mogen zij met maximaal tien personen samenkomen. Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt een maximale groepsgrootte van 25 personen.