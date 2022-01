Winkels en horeca Valkenburg open bij wijze van demonstratie

Twee nieuwe COVID-19-behandelingen goedgekeurd door WHO

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft twee nieuwe COVID-19-behandelingen goedgekeurd. Experts van de gezondheidsdienst schrijven in het medische tijdschrift British Medical Journal dat een combinatie van corticosteroïden en het middel baricitinib, dat bij reumatoïde artritis wordt voorgeschreven, de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten verbetert. Ook zou er minder lang beademing nodig zijn. Hierdoor wordt de druk op ic's verlicht.



Mensen die niet ernstig ziek zijn maar wel een hoog risico lopen om in het ziekenhuis te belanden, zoals ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, zijn volgens de WHO gebaat bij een behandeling met het medicijn sotrovimab. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) keurde dit middel in december al goed.



Of de beide behandelingen effectief zijn bij de omikronvariant van het coronavirus, is volgens de WHO nog onzeker. De organisatie heeft tot nu toe goedkeuring gegeven aan drie andere behandelwijzen.