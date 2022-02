Weekcijfers RIVM vandaag later gepubliceerd

De wekelijkse coronacijfers die het RIVM altijd op dinsdag bekendmaakt, worden vandaag wat later dan normaal gepubliceerd. In plaats van het gebruikelijke tijdstip van 15.00 uur verwacht het instituut vandaag tussen 16.00 uur en 16.30 uur de cijfers te kunnen melden, zo meldt het op zijn site.



Door de explosieve stijging in het aantal besmettingen kampte het RIVM met een achterstand, die de laatste weken verder opliep. Vanaf vandaag gaan de nieuwe en nog niet eerder gemelde meldingen van positieve tests in teststraten direct naar het RIVM. Eerder gingen die cijfers eerst nog via een systeem van de GGD. Door deze inhaalslag meldt het RIVM vandaag een extra groot aantal positieve tests.