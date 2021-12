VS overweegt geen lockdown in strijd tegen omikronvariant

EMA besluit over nieuw coronavaccin

EU-landen krijgen mogelijk de beschikking over een nieuw coronavaccin. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA buigt zich maandag over het vaccin van Novavax. De beoordelaars kijken of het vaccin werkt en veilig is. Ook bekijken ze of de voordelen van het vaccin in de strijd tegen het coronavirus groter zijn dan de nadelen van mogelijke bijwerkingen.



Het vaccin heet NVX-CoV2373 of Nuvaxovid. Het is ontwikkeld door het Tsjechische Praha Vaccines, dat vorig jaar werd gekocht door het Amerikaanse Novavax en sindsdien Novavax CZ heet. Mensen die het vaccin krijgen, krijgen twee prikken, met drie weken tussen de beide inentingen. De Europese Commissie heeft alvast 100 miljoen doses van het middel besteld, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Daarvan zou Nederland 3,89 procent krijgen.



Als het EMA positief over het Novavax-vaccin is, gaat dat advies naar de Europese Commissie. Die beslist over toelating. Daarna is het aan elk land afzonderlijk om te besluiten of het vaccin wordt gebruikt en voor welke groepen. In Nederland vraagt het ministerie van Volksgezondheid doorgaans eerst advies aan de Gezondheidsraad.