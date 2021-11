VK scherpt inreisregels en coronamaatregelen aan

New York roept noodtoestand uit

De Amerikaanse staat New York roept per 3 december de noodtoestand uit vanwege zorgen over de coronapandemie. Gouverneur Kathy Hochul meldde eerder dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden of de nieuwe omicronvariant opduikt in haar staat. Het is niet bekend of er al een geval van de nieuwe variant is waargenomen.



De autoriteiten zeggen dat de druk op ziekenhuizen in de afgelopen maand fors is toegenomen. In de circa twintig miljoen inwoners tellende staat worden dagelijks weer zo'n driehonderd coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. New York was eerder al een van de zwaarst door corona getroffen Amerikaanse staten.



Het uitroepen van de noodtoestand geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om in te grijpen als de situatie verslechtert, zoals het beperken van niet-spoedeisende medische procedures in ziekenhuizen. Ook kunnen mogelijke personeelstekorten in de zorg effectiever worden aangepakt.