Van Ranst geeft schadevergoeding Willem Engel aan vaccinprogramma

De Belgische viroloog Marc Van Ranst gaat de 4.000 euro schadevergoeding die hij van Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, krijgt doneren aan het COVAX-programma van UNICEF. COVAX wordt gebruikt om armere landen die zelf geen coronavaccins kunnen betalen toch van vaccins te voorzien.



"Zo steunen wappies het vaccinatieprogramma van het VN-kinderfonds. Die gedachte maakt mij blij", aldus Van Ranst op Twitter nadat hij had gezegd waar het geld heengaat.



De Nederlandse Willem Engel moet Van Ranst het geld betalen, omdat de Belg een door Engel aangespannen rechtszaak won. Engel beschuldigde Van Ranst van laster. De rechtbank was echter van mening dat Engel "te lichtzinnig" rechtszaken aanspande tegen de viroloog, met wie hij regelmatig aanvaringen heeft op Twitter. Volgens Van Ranst is Engel er enkel op uit om aandacht te trekken en hem het leven zuur te maken.