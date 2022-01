Vaccinatielocatie GGD in Groningen korte tijd ontruimd

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is positief getest op het coronavirus, zo heeft hij woensdagavond oplaten weten. Hij ervaart geen klachten van zijn besmetting. De minister zal de komende tijd in isolatie blijven. Eerder op de dag zat hij al in quarantaine na een positieve coronatest bij een van zijn kinderen.Hoekstra werkt de komende dagen vanuit huis. De bewindsman was dinsdag nog in Brussel, zijn eerste reis in zijn nieuwe functie. Hij sprak daar met de buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, en zijn Belgische ambtgenoot Sophie Wilmès. Volgens Belgische regels hoeven Borrell en Wilmès niet in quarantaine.Hoekstra zou de komende dagen een bezoek brengen aan de Franse stad Brest, waar hij al zijn collega's uit andere Europese landen had willen ontmoeten. Omdat hij eerder minister van Financiën was, kent hij de meeste ambtgenoten al.