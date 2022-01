Vaccinatie Twijfeltelefoon vanaf vrijdag ook in Arabisch

Niet gehandhaafd bij 'kapsalon' Concertgebouw Amsterdam

Er zijn woensdag geen handhavers van de gemeente langs geweest bij de 'kapsalon' in Concertgebouw Amsterdam. Dinsdag kondigde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aan dat ze de geplande acties van woensdag in theaters en musea niet toestaat en dat er gehandhaafd zal worden. Dat is bij het Concertgebouw niet gebeurd, aldus een woordvoerder.



De zegsman was blij "dat er weer symfonische muziek klonk in het gebouw. En dat het signaal hiermee afgegeven is." In het Concertgebouw werden twee mensen tegelijk geknipt en werd klassieke muziek gespeeld. Om 11.00 uur was de actie afgelopen.



Dat de gemeente mogelijk een vroegtijdig einde kwam maken aan de protestactie omdat het tegen de coronaregels is, was voor de concertzaal geen reden om de actie af te blazen. "Wij vonden de boodschap te belangrijk om het vanwege mogelijke handhaving door de gemeente niet door te laten gaan", aldus de woordvoerder.