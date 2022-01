Sint Eustatius verbiedt samenkomsten van meer dan vier personen

De overheid van Sint Eustatius heeft woensdag bekendgemaakt dat mensen op publieke plaatsen met niet meer dan vier mensen bij elkaar mogen komen. De politie gaat controleren en laat weten dat overtreders kunnen worden vervolgd. Het eiland heeft te maken met een heel snelle stijging van het aantal coronabesmettingen.



In iets meer dan een week is op Sint Eustatius (ruim 3000 inwoners) het aantal geregistreerde coronabesmettingen gestegen van nul naar 72. Alle niet-essentiële winkels moeten in ieder geval de eerste twee weken van het nieuwe jaar de deuren sluiten.



Ook is aangekondigd dat er streng zal worden gecontroleerd op mensen die in isolatie of quarantaine moeten zitten, maar zich niet aan de regels houden. Overtreders kunnen een boete tot 500 dollar krijgen. Die boete is eerder dit jaar ook afgekondigd op Saba. Dit eiland met 2000 inwoners kent sinds december weer besmettingen. Dat aantal is inmiddels opgelopen tot 55 geregistreerde gevallen.



Beide eilanden zijn in 2020 en 2021 lange tijd zonder coronabesmettingen gebleven. Saba heeft een vaccinatiegraad van 93 procent, op Sint Eustatius is dat aanmerkelijk lager. Momenteel wordt de bevolking op beide eilanden opgeroepen zich alsnog te laten vaccineren of een boosterprik te halen.