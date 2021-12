Tweede Kamer vanmiddag terug van reces voor debat over lockdown

De Tweede Kamer komt vandaag terug van het kerstreces om te debatteren over de nieuwe lockdown. Het debat begint om 12.00 uur. Voor die tijd praat RIVM-baas Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij over de opmars van de besmettelijkere omikronvariant.



Het demissionaire kabinet zal vooral worden aangerekend dat de boostercampagne traag op gang kwam. Die had namelijk de opmars van de omikronvariant, de reden dat we nu weer in lockdown zitten, kunnen vertragen. Nederland scoort in vergelijking met andere EU-landen slecht als het gaat om boosterprikken, blijkt uit cijfers van Europese gezondheidsdienst ECDC. Vrijdag stond Nederland nog op plek 26 van de 30.



Het hoogtepunt van de huidige coronapiek lijkt weliswaar achter de rug, maar de vrees bestaat dat de omikronvariant voor nog meer besmettingen en ziekenhuisopnames zorgt. In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken leidt de variant al tot zorgwekkende coronacijfers. Naar verwachting zal omikron al vóór Oud en Nieuw de meest voorkomende coronavirusvariant in Nederland zijn.