Duitsland noteert nieuw vaccinatierecord met anderhalf miljoen prikken op één dag

In Duitsland zijn woensdag bijna anderhalf miljoen coronaprikken gezet. Nog niet eerder werden in het land op één dag zo veel mensen gevaccineerd tegen COVID-19. Bij vrijwel alle prikken - ruim 1,3 miljoen van het totale aantal - zijn boosterdoses toegediend.



In Duitsland is 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Ruim 27 procent van de bevolking heeft ook een boosterprik gehaald. 22,5 miljoen inwoners hebben nog helemaal geen prik gehad, maar onder hen bevinden zich ook kinderen tot en met vier jaar. Voor die groep is geen vaccin beschikbaar.



Ook in Duitsland worden boosterprikken versneld aangeboden, net zoals in Nederland. Bij de oosterburen dreigt daarom een tekort aan vaccins. De nieuwe gezondheidsminister Karl Lauterbach probeert er daarom meer te bestellen.