Festiviteiten jaarwisseling weer overschaduwd door coronapandemie

De wereldwijde festiviteiten rond de jaarwisseling worden opnieuw overschaduwd door de coronapandemie. Overheden van Den Haag tot New York zien zich genoodzaakt evenementen te schrappen of drastisch te beperken nu de nieuwe omikronvariant snel om zich heen grijpt.



De wereld wordt in de laatste dagen van 2021 geconfronteerd met een ongekende stijging van het aantal coronabesmettingen. Hoewel onderzoeken doen vermoeden dat de omikronvariant mogelijk voor minder ziekenhuisopnames zorgt, nemen veel overheden liever geen risico.



In Europese steden als Parijs, Athene en Zürich worden voorstellingen of vuurwerkshows geschrapt waar normaliter grote aantallen mensen naar komen kijken. Londenaren die zich op grootschalige festiviteiten rond de jaarwisseling hadden verheugd, wacht eveneens een teleurstelling. Een feest voor 6.500 mensen op Trafalgar Square is afgeblazen.



Nervositeit over de snelle verspreiding van de omikronvariant treft ook de geplande festiviteiten in New York. Daar vindt traditioneel de ball drop plaats: het laten zakken van een grote bal op Times Square om het nieuwe jaar in te luiden.



Waar in voorgaande jaren nog tienduizenden uitzinnige mensen naar het evenement kwamen, geldt dit keer een maximale opkomst van vijftienduizend mensen. Dat is ongeveer een kwart van het gebruikelijke aantal. Aanwezigen moeten mondkapjes dragen en een vaccinatiebewijs kunnen tonen.



Op andere plaatsen in de wereld worstelen overheden zichtbaar met de vraag of festiviteiten kunnen doorgaan. Rio de Janeiro (Brazilië) liet begin december weten geplande evenementen af te blazen om daar na enkele dagen weer op terug te komen. Er komt toch een aangepast programma, waarbij op meerdere plaatsen in de metropool vuurwerk wordt afgestoken.

In Nederland zijn vuurwerkshows en aftelmomenten in Amsterdam en Rotterdam geannuleerd, evenals de traditionele vreugdevuren in Den Haag. Ook geldt een vuurwerkverbod.



Uren voordat de klok in Nederland middernacht slaat, kan het begin van 2022 al worden gevierd in Australië. Daar gaat de beroemde vuurwerkshow van Sydney wel door. Er ontstaat doorgaans een run op de beste plaatsen om bijvoorbeeld vanaf boten naar het vuurwerk te kijken, maar dit keer is belangstelling beperkt. Lokale horeca en bootbedrijven vrezen volgens Australische media dat klanten massaal wegblijven.



Australië is net als veel Europese landen overvallen door een snelle stijging van het aantal coronagevallen. "De kaartverkoop verliep prima tot ongeveer halverwege december, maar de laatste twee weken is het helemaal ingestort", verzuchtte de topman van de Australian Cruise Company deze week tegenover 9News. "Dit hadden we tien dagen geleden niet verwacht."