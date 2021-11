Suriname scherpt avondklok aan wegens feestjes en bandjes

Beveiligers en politie bewaken isolatiehotel regio Kennemerland

Beveiligers en politie bewaken het hotel in de regio Kennemerland waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten. In het hotel zien particuliere beveiligers erop toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden, zegt een woordvoerder van Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester van Haarlemmermeer.



Buiten zorgen politie en marechaussee dat niemand het hotel binnenkomt die er niets te zoeken heeft en regelen ze dat overige gasten ongestoord het hotel in en uit kunnen gaan. "De bewaking staat er niet voor niets", antwoordt de woordvoerder op de vraag of ze al in actie moesten komen om positief geteste reizigers op hun kamer te houden. De reizigers wordt in eerste instantie gevraagd zich aan de regels voor de isolatie te houden, pas als ze dat niet doen, wordt een verplichting opgelegd.



Burgemeester Schuurmans heeft de bewaking ingesteld in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en de GGD, die moet aangeven dat er een gevaar bestaat voor de volksgezondheid.