120 studenten gaan helpen op intensive care Erasmus MC Rotterdam

120 studenten geneeskunde en verpleegkunde gaan vanaf komend weekend zorgmedewerkers ondersteunen op de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat bevestigt het ziekenhuis na berichtgeving door EenVandaag. De studenten gaan helpen bij taken als het wassen van patiënten.



Daartoe krijgen ze een cursus van anderhalve dag. De studenten gaan zich niet bezighouden met meer medisch-specialistische taken, zoals het bedienen van infuuspompen en beademingsapparatuur of het toedienen van medicatie, aldus het ziekenhuis.



"Met de nieuwe golf aan coronapatiënten is het weer alle hens aan dek in de zorg", meldt het Erasmus MC. "De hoop is dat de studenten de druk op de ic-verpleegkundigen iets zullen verlagen."