België houdt maatregelen intact en verwacht flink meer besmettingen

De Belgische coronamaatregelen blijven ongewijzigd. Het Overlegcomité van Belgische regeringen ziet door de nu dominante omikronvariant en recordaantallen besmettingen van deze week geen reden om te versoepelen, zei premier Alexander De Croo op een persconferentie. "We kiezen voor het pad van voorzichtigheid."



In de afgelopen week steeg in België het gemiddelde aantal besmettingen per dag naar ruim 11.000. Dat is een stijging van 82 procent ten opzichte van de week daarvoor. Maandag werd met ruim 27.000 besmettingen een record gebroken, dinsdag valt het aantal infecties waarschijnlijk nog hoger uit, zei viroloog Steven Van Gucht tegen de pers.



De stijging is volgens het Overlegcomité vooral te wijten aan het grote aantal bijeenkomsten tijdens Kerst en de besmettelijkere omikronvariant. Die maakt nu 80 tot 90 procent van de besmettingen uit, maakte Van Gucht bekend.



De regering vermoedt dat de coronacijfers de komende dagen flink zullen stijgen. Van Gucht stelde rekening te houden met een piek in januari van 35.000 tot 125.000 besmettingen per dag. "De vijfde golf is begonnen", zei hij. Ook in de ziekenhuisbezetting wordt een stijging verwacht, maar de ic-capaciteit wordt waarschijnlijk niet overschreden.