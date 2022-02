Duizenden lopen mars in Rotterdam uit protest tegen coronaregels

Duizenden mensen hebben zondag ondanks het onstuimige weer in Rotterdam met de Mars voor de verbinding tegen de coronamaatregelen geprotesteerd. De stoet was omstreeks 13.00 uur vertrokken voor een ronde door de stad. Ongeveer twee uur later was de voorhoede van de betogers terug op de Binnenrotte. Een politiewoordvoerder laat weten dat de protestactie in een gemoedelijke sfeer en zonder incidenten is verlopen.



Kort voor het begin van de mars hadden de actievoerders een spandoek met daarop de tekst "minder repressie, meer zorg" getoond. Bij terugkeer op de Binnenrotte werden de betogers onthaald met discomuziek en werd de polonaise ingezet.



De politie legde tijdens het protest vier uur lang het werk neer, omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan de eisen voor een nieuwe politie-cao. Toch waren er agenten aanwezig "om te handhaven en toezicht te houden". De gemeente verwachtte aanvankelijk 15.000 deelnemers bij de protestmars, maar door het slechte weer waren dat er beduidend minder. Vooraf was aan de deelnemers gevraagd zich warm te kleden en attent te zijn op harde windstoten bij het passeren van de Willemsbrug en de Erasmusbrug.