Minder treinen door ziek personeel of personeel in quarantaine

Omdat steeds meer treinpersoneel ziek thuisblijft of in quarantaine zit vanwege een (eventuele) coronabesmetting, rijden er aankomend weekend minder vaak snelle intercity's over de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam en Rotterdam. Volgens de NS zal dat drie in plaats van vijf keer per uur gebeuren. Het bedrijf wijst reizigers erop dat ze met de overige Intercity Direct-treinen, de intercity Brussel of de reguliere intercity via Haarlem kunnen reizen. Daarmee zouden de gevolgen van de uitval op dit traject voor reizigers beperkt blijven.



De NS ziet dat het momenteel vaak erg rustig is in de trein. Momenteel pakt ongeveer een derde van de reizigers de trein vergeleken met de tijd vóór de coronapandemie. NS schrapte eerder al 'rustige' treinen waardoor het groeiende aantal ziektemeldingen kon worden opgevangen.