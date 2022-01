Amsterdam verbiedt coronaprotesten niet, demonstraties in heel het land

Nieuwe protesten tegen de coronamaatregelen in Amsterdam in de komende dagen worden niet op voorhand verboden. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema is er - in tegenstelling tot afgelopen zondag op het Museumplein - geen reden te vrezen voor verstoring van de openbare orde.



"Demonstreren blijft een grondrecht. Als het kan, zullen we dat faciliteren." De demonstraties zijn bij de gemeente gemeld. Het is niet bekend hoeveel mensen erop afkomen.



Aanvankelijk had organisator Nederland in Verzet acties aangekondigd voor woensdag, donderdag en vrijdag in de hoofdstad. Inmiddels is bekend dat er tot en met zondag in het hele land demonstraties staan gepland, van Staphorst tot Blerick en van Emmen tot Delft. Ook zaterdag en zondag zijn er protesten in Amsterdam. Ook doet de actiegroep een oproep op deze dagen winkels die nog wel open zijn te sluiten uit solidariteit met de zaken die gedwongen dicht zijn.