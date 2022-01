Tempo van boostercampagne gaat verder omlaag

In de afgelopen week zijn bijna 766.000 boosterprikken gezet. Dat is het kleinste aantal sinds begin december. Bijna 55 procent van alle volwassenen in Nederland heeft nu een boosterprik gehad.



In de periode tot en met woensdag hebben bijna 7,9 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Zo'n 7 miljoen van hen gingen daarvoor naar een vaccinatielocatie van de GGD en naar schatting 837.000 kregen de prik in een zorginstelling of ziekenhuis. Afgelopen zondag stond de teller nog op 7,6 miljoen boosterprikken. Dat waren er 1,1 miljoen meer dan de week ervoor.



Het tempo gaat mogelijk verder omlaag. In de komende zeven dagen hebben bijna 200.000 mensen een afspraak voor een boosterprik staan. Het uiteindelijke aantal prikken kan groter worden door mensen die alsnog een afspraak maken of die via vrije inloop naar een vaccinatielocatie gaan.



Het RIVM schat dat zo'n 1,1 miljoen mensen nog geen oppepprik kunnen krijgen. Zij zijn onlangs besmet geweest of zijn minder dan drie maanden geleden geprikt. Als deze groep niet wordt meegerekend, heeft 69 procent van alle volwassenen een boosterprik gehad, zegt het RIVM.



Als uiteindelijk iedereen die zich eerder liet vaccineren een boosterprik haalt, zouden nog ongeveer drie miljoen prikken gezet moeten worden.