Politie zet traangas en waterkanon in bij protest in Brussel

De politie heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen coronamaatregelen in Brussel. In de Belgische hoofdstad waren naar schatting achtduizend demonstranten op de been. Volgens Belgische media zoalsverliep de mars, die inmiddels zijn eindpunt heeft bereikt, behoorlijk chaotisch en is sprake van een grimmige sfeer.Groepjes betogers richtten zich aan het einde van de protesttocht tegen aanwezige agenten en bestookten hen met vuurwerk en andere projectielen. Die reageerden met traangasgranaten en een waterkanon. Ook tijdens de mars zochten demonstranten de confrontatie met de politie, maar bleven schermutselingen uit. Onduidelijk is of er gewonden zijn gevallen en of er arrestaties zijn verricht.De vorige grote betoging tegen coronamaatregelen, op 21 november, trok volgens de politie 35.000 deelnemers en werd ontsierd door rellen. Ook werden vernielingen aangericht in de Belgische hoofdstad en raakten drie agenten gewond.