Volgens Amnesty International hebben farmaceutische bedrijven op tragische wijze gefaald in hun bijdrage aan de bestrijding van de coronacrisis, ondanks herhaalde oproepen om de coronavaccins eerlijk te verdelen over de wereld. Dat staat in een maandag gepubliceerde verklaring . Het beleid van de farmaceuten heeft volgens de organisatie bijgedragen aan "een mensenrechtencatastrofe" in 2021.Farmaceutische bedrijven hebben volgens Amnesty de verkoop van vaccins in 2021 gemonopoliseerd, gelobbyd tegen het delen van intellectueel eigendom, te hoge prijzen voor hun vaccins gevraagd en leveringen aan rijke landen voorrang gegeven. De tien miljard vaccindoses die ze in 2021 produceerden, hadden meer dan genoeg kunnen zijn om een wereldwijde vaccinatiegraad van 40 procent te bereiken. Dat was de doelstelling van wereldgezondheidsorganisatie WHO. In plaats daarvan was aan het einde van dat jaar slechts 4 procent van de mensen in arme landen volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Rijke landen hamsterden vaccins en bemoeilijkten zo de levering aan armere delen van de wereld.Volgens Amnesty International is een koersverandering nodig om rond juli 2022 wel de nieuwe WHO-doelstelling te halen: een wereldwijde vaccinatiegraad van 70 procent. Eerder deze maand liet de WHO al weten dat er nog eens circa 14 miljard euro nodig zal zijn om ook armere landen te helpen de epidemie onder controle te krijgen.