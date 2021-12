Een deel van het demissionaire kabinet komt in de loop van de dag op het Catshuis in Den Haag bijeen om te bespreken of de avondlockdown verlengd wordt. Die kans lijkt groot: zaterdag lekte al uit dat het Outbreak Management Team (OMT) de coronamaatregelen voorlopig in stand willen houden.De avondlockdown geldt vooralsnog tot zondag 19 december. Ook het aanscherpen van coronamaatregelen ligt op tafel, maar dat is volgens OMT-leden op dit moment niet nodig. De deskundigen maken zich wel zorgen over de oprukkende omikronvariant. Leesmeer.