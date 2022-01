Polen verwacht in februari 60.000 besmettingen per dag

Polen bevindt zich in de vijfde coronagolf, heeft gezondheidsminister Adam Niedzielski gezegd op een persbijeenkomst. Het land rekent erop dat het half februari 60.000 positieve tests per dag zal registreren.



De Poolse autoriteiten begonnen eind december 2020 met een vaccinatiecampagne, twee weken eerder dan Nederland. Inmiddels is 56 procent van de bijna 38 miljoen inwoners volledig gevaccineerd tegen COVID-19. In Nederland is dat, inclusief de bevolking jonger dan twaalf jaar, 70 procent.