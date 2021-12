Denemarken komt met strengere inreisregels vanwege omikron

Denemarken gaat buitenlandse reizigers vragen om een negatieve coronatestuitslag, ook als ze zijn gevaccineerd. De maatregel wordt op 27 december van kracht en gaat gelden voor mensen die niet beschikken over een verblijfsvergunning of een Deens paspoort.



Ook andere Europese landen hebben deze week al strengere inreismaatregelen aangekondigd nu de omikronvariant van het coronavirus om zich heen grijpt. In Denemarken moeten reizigers een negatieve PCR-test of een negatieve sneltest tonen. Die moeten respectievelijk maximaal 72 uur of 48 uur voor aankomst zijn afgenomen, zegt het ministerie van Volksgezondheid.



Er gelden wel uitzonderingen op de regel, onder meer voor kinderen en voor mensen die in het grensgebied wonen. De aangescherpte inreisregels blijven in elk geval tot 17 januari van kracht. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete van omgerekend 470 euro. Voor Denen gelden andere regels. Die mogen ook binnen 24 uur na aankomst in hun thuisland een coronatest doen.