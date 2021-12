Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

OMT wil af van wachttijd na boosterprik

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om te onderzoeken of het kwartiertje wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Dat moet ervoor zorgen dat meer mensen sneller een boosterprik kunnen krijgen. Deze 'observatietijd' is bedoeld om te zien of mensen een allergische reactie vertonen op de prik. De wachttijd is volgens het RIVM vastgesteld door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).



Hoewel demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zaterdagavond op de persconferentie zei nog niet van het kwartiertje wachttijd af te willen, schreef hij zaterdag aan de Kamer dat hij zich hierover wel laat adviseren.



De boostercampagne begon in Nederland later dan in andere landen. Het demissionaire kabinet is bezig met een versnelling. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk zestigplussers nog voor de jaarwisseling een boosterprik hebben gehad. Eind januari moeten dan alle achttienplussers zo'n prik hebben gehad.