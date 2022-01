Hongkong ruimt tweeduizend hamsters vanwege coronarisico

Uit vrees voor het coronavirus laat Hongkong knaagdieren afmaken, omdat uit Nederland geïmporteerde hamsters positief zijn getest op het coronavirus. In totaal worden zo'n tweeduizend huisdiertjes geruimd. Het is niet duidelijk of de beestjes mensen hebben besmet.



Het bevel van de autoriteiten volgt op een coronabesmetting bij de eigenaar van een dierenwinkel in de Chinese metropool. Ook de hamsters in de winkel bleken positief. De dieren zijn volgens Chinese media uit Nederland geïmporteerd. Inmiddels is aan alle winkels en houders van hamsters gevraagd hun dieren te laten inslapen.



Het gaat om alle hamsters die na 22 december zijn gekocht. Uit voorzorg moeten ook andere kleine knaagdieren in dierenwinkels worden gedood. Alle getroffen dieren worden getest op het coronavirus. Als de test positief is, moet de eigenaar in quarantaine, net als bezoekers van de betreffende winkel.



De autoriteiten erkennen dat er tot nu toe geen bewijs is dat huisdieren het coronavirus op mensen hebben overgedragen, maar ze willen voorzichtig zijn. Vorig jaar waren er in Hongkong nauwelijks coronagevallen door de strenge inreisregels. Onlangs zijn er echter besmettingen met de omikronvariant van het virus vastgesteld.