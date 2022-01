Oosterhout organiseert alternatief carnaval in juni

Oosterhout gaat dit jaar een alternatief carnaval vieren in het weekend van Pinksteren. Dat maakt de organisatie OCS De Smulnarren zondagavond bekend. De organisatie zet een streep door de festiviteiten in februari, maar hoopt in het weekend van 4 tot en met 6 juni een "carnevalesk alternatief" te organiseren met onder meer een grote optocht.



De versoepelingen van de coronamaatregelen die vrijdag werden aangekondigd halen volgens de Oosterhoutse Carnavals Stichting wel "wat druk van de ketel", maar bieden niet genoeg "ruimte en perspectief om een evenement te organiseren waar naar verwachting duizenden mensen op af gaan komen".



Het pinksterprogramma moet nog uitgedacht worden, maar de organisatie is voornemens enkele tradities, "welke als vanouds gedurende de carnavalsdagen plaatsvinden", in aangepaste vorm terug te laten komen in het tijdens carnaval zogeheten Kaaiendonk. Eind februari zal een online alternatief voor carnaval worden bedacht.



Op veel plekken wordt geworsteld hoe er met de coronamaatregelen omgesprongen moet worden tijdens carnaval. Steeds meer optochten en feesten worden afgelast en Limburgse burgemeesters riepen al op een alternatief te verzinnen. Onder meer Paul Depla, burgemeester van Breda, opperde de mogelijkheid carnaval te verplaatsen naar de zomer.