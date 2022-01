Scholen kunnen langer subsidie vragen voor ventilatie

Schoolbesturen krijgen drie maanden extra de tijd om bij hun gemeente een subsidie aan te vragen voor betere ventilatie in hun schoolgebouw. Ze hebben nog tot 30 april de tijd om een aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).



Het budget dat beschikbaar was voor de subsidie, is nog niet op, schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) vandaag. Er zit nog ruim 58 miljoen euro in de pot. Het kabinet maakte eerder 100 miljoen euro extra vrij voor de regeling, op aandringen van de Tweede Kamer.



Goede ventilatie op scholen is belangrijk om de verspreiding van corona te beperken, benadrukt ook het kabinet steeds. Maar nog steeds kampt bijna de helft van de scholen met slechte ventilatie, meldde de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) twee weken geleden. Als goede ventilatiesystemen ontbreken, is het openzetten van ramen en deuren vaak de enige optie. "Op die scholen zitten kinderen letterlijk in de kou", aldus de AVS.