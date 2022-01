Jonge kinderen met corona ter observatie opgenomen in ziekenhuis

Een deel van de jonge mensen die nu met COVID-19 in het ziekenhuis liggen, is "ter observatie" opgenomen, zegt directeur Jaap van Dissel van Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in de Tweede Kamer.



Eerder deze week werd bekend dat er op dit moment opvallend veel coronapatiënten van onder de dertig in de ziekenhuizen worden opgenomen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde de toename maandag, maar kon er nog geen goede verklaring voor geven.



Van Dissel toonde de Kamerleden woensdag tijdens een presentatie een grafiek van het aantal ziekenhuisopnames verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen.



In de groep nul- tot negenjarigen is een stijging van het aantal opnames te zien. Dat gaat volgens Van Dissel in de praktijk om "zeer jeugdigen, die ter observatie worden opgenomen, omdat men toch zo voorzichtig mogelijk wil zijn". Hij wijst erop dat de absolute aantallen opnames in deze leeftijdsgroep "zeer gering" zijn. Op de intensive cares is overigens geen vergelijkbare stijging te zien.