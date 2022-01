Ook België en Duitsland aan limiet testcapaciteit

Net als Nederland hebben ook België en Duitsland moeite om het grote aantal coronabesmettingen bij te benen met de testcapaciteit. Ze leunen zwaarder op zelftests, geven bepaalde groepen voorrang of zien de wachttijd voor de uitslag oplopen.



De testlaboratoria in Duitsland hebben een gemiddelde bezettingsgraad van 95 procent. De 180 laboratoria in het land voerden de afgelopen week 2,4 miljoen PCR-tests uit, meldt Rheinische Post. Daarmee is in de meeste deelstaten de maximale capaciteit bereikt.



Van de 150.000 PCR-tests die België per dag kan inzetten, worden er 115.000 afgenomen. Als ook de laatste 35.000 tests worden aangesproken, gaat het langer duren voor de geteste weet of hij is besmet. Nu krijgt al 15 procent van de getesten de uitslag niet op tijd. Daardoor worden dus ook mogelijk besmette anderen pas laat gewaarschuwd.



Meer dan 44 procent van de Belgische PCR-tests bleek vorige week positief. In Duitsland geldt dat voor pakweg elke derde PCR-test (32,6 procent).