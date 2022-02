Meer dan 900.000 coronagerelateerde sterfgevallen in VS

In de Verenigde Staten werd vrijdag de 900.000e sterfgeval als gevolg van COVID-19 geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Half december werd de grens van 800.000 overschreden.



Het aantal nieuwe omikron-infecties neemt in de VS scherp af, maar gemiddeld registreert het land dagelijks nog 2.400 coronagerelateerde sterfgevallen.



In de VS is de vaccinatiegraad blijven steken op 64 procent, al bestaan er flinke regionale verschillen. Slechts 27 procent van de Amerikanen heeft een boosterprik gehad, volgens data van gezondheidsagentschap CDC.